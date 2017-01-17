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Спорт
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14 Января 2017 17:38

Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Пять белорусских биатлонисток приняли участие в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Кристина Ильченко, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева. Под 32-м номером выступила Дарья Домрачева.  

В финишном протоколе Дарья 13-я. Пока задача трехкратной олимпийской чемпионки не победить, а набрать форму, и с этим она справляется отлично. 

 

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