Спорт
14 Января 2017 17:38
Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Пять белорусских биатлонисток приняли участие в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Кристина Ильченко, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева. Под 32-м номером выступила Дарья Домрачева.
В финишном протоколе Дарья 13-я. Пока задача трехкратной олимпийской чемпионки не победить, а набрать форму, и с этим она справляется отлично.
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