Спорт
5 Января 2017 21:26
Дарья Домрачева выйдет на дистанцию под номером 50
Буквально час назад пришла новость, что наша легендарная биатлонистка возвращается. Это будет первая гонка после рождения дочери. Трехкратная олимпийская чемпионка выйдет на старт уже завтра. Даше предстоит спринт на 7,5 километра. На дистанцию она выйдет под номером 50. Всего в гонке участвует 91 биатлонистка.
На старт выйдут еще три белоруски - Надежда Писарева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич. Прямую трансляцию гонки будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 16:05.
Желаем нашим девушкам и всей сборной в Оберхофе удачи!
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