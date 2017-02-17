21 Февраля 2017 12:21

Дарья Домрачева выступит на 7-м этапе Кубка мира в Пхенчхане, который пройдет со 2-го по 5-е марта. Об этом белоруска написала на своей странице в Instagram. Напомним, в 2018 году в Пхенчхане пройдет зимняя Олимпиада.