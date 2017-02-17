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Дарья Домрачева выступит на 7-м этапе Кубка мира в Пхенчхане
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21 Февраля 2017 12:21

Дарья Домрачева выступит на 7-м этапе Кубка мира в Пхенчхане

Дарья Домрачева выступит на 7-м этапе Кубка мира в Пхенчхане, который пройдет со 2-го по 5-е марта. Об этом белоруска написала на своей странице в Instagram. Напомним, в 2018 году в Пхенчхане пройдет зимняя Олимпиада.

  

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