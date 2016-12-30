Дарья Домрачева возвращается

30 Декабря 2016 19:14

Спецслужбы США опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках. Вашингтон ввел в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России санкции. Персонами нон-грата объявлены 35 дипломатов. Они должны покинуть США в течение 72 часов. Свое решение Вашингтон объяснил "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", хотя доказательств тому не было.

Президент России отказался отвечать на новые антироссийские санкции США. По словам Владимира Путина, новые шаги администрации США являются провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что Штатам стоит забыть о претензиях относительно якобы хакерских атак России и двигаться дальше.