Дарья Домрачева вновь вписывает свое имя в историю биатлона

13 Февраля 2017 07:07

Белорусская спортсменка родила дочку первого октября, а уже через четыре с половиной месяца - 12 февраля - поднялась на пьедестал на чемпионате мира. Наша биатлонистка накануне провела выдающуюся гонку в австрийском Хохфильцене, сумев подняться с 27-го места на второе. Это лучший прорыв на пьедестал в истории пасьютов на чемпионатах мира. Залогом успеха белоруски стали безупречная стрельба и быстрый ход по дистанции. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира в гонке преследования.

"Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения - прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами".

Это первая с 2013 года медаль Дарьи Домрачевой на чемпионатах мира. Счастливая белоруска не скрывала своих эмоций.

Дарья Домрачева, серебряный призер чемпионата мира - 2017, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону: "Эта медаль очень много значит для меня, для всей нашей команды. Я хочу поблагодарить каждого из моих тренеров за то, что они верили в меня и делали все, чтобы я могла подготовиться к гонкам в собственном режиме, потому что ситуация была особенной. Я очень благодарна за веру в меня. Командный дух очень важен в нашем виде спорта. Спасибо команде и моей семье - они сделали для меня очень много, оказав такую поддержку".

Благодаря этому серебряному результату Дарья Домрачева заслужила право выступить в гонке с массовым стартом. Она пройдет в воскресенье. До среды же на чемпионате мира затишье. Соревновательная программа продолжится до 15 февраля женской индивидуальной гонкой на 15 километров.