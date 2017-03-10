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11 Марта 2017 18:00

Дарья Домрачева стала четвертой в гонке преследования в Контиолахти

Дарья Домрачева с тремя штрафными кругами стала четвертой в гонке преследования в Контиолахти. От третьего места белорусскую биатлонистку отделили 2 секунды. Надежда Скардино – 18-я.  

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