Дарья Домрачева стала бронзовым призером в спринтерской гонке

10 Марта 2017 21:18

Победные новости приходят из финского Контиолахти. Дарья Домрачева на предпоследнем этапе Кубка мира по биатлону завоевывает вторую медаль в этом сезоне.

Лидер белорусской команды стала бронзовым призером в спринтерской гонке. Победительнице, норвежке Тириль Экхофф, трехкратная олимпийская чемпионка уступила чуть больше 20-ти секунд. Домрачева показала великолепную стрельбу - и лежа, и стоя отработала чисто. Этот результат подкрепила хорошей - шестой - скоростью на дистанции. Таким образом, завтра белоруска в гонке преследования стартует третьей. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5", начало в 17:05. Напомним, это вторая медаль Дарьи Домрачевой в этом сезоне. На чемпионате мира в австрийском Хохфильцене белоруска завоевала серебро в гонке преследования.