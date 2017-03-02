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Дарья Домрачева стала 20-й в спринте на 7-м этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане
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2 Марта 2017 19:08

Дарья Домрачева стала 20-й в спринте на 7-м этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала 20-й в спринте на 7-м этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане. Домрачева была точна на лежке, но дважды промахнулась на стойке. Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко - 19-е место. Ирина не допустила ошибки на стрельбище. Надежда Скардино 22-я, Дарья Юркевич 57-я. Надежда Писарева финишировала 65-й. Победила немка Лаура Дальмайер.

  

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