2 Марта 2017 19:08

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала 20-й в спринте на 7-м этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане. Домрачева была точна на лежке, но дважды промахнулась на стойке. Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко - 19-е место. Ирина не допустила ошибки на стрельбище. Надежда Скардино 22-я, Дарья Юркевич 57-я. Надежда Писарева финишировала 65-й. Победила немка Лаура Дальмайер.