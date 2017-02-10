Дарья Домрачева - серебряный призер чемпионата мира по биатлону

12 Февраля 2017 15:02

Медаль белоруска завоевала в сложнейших стартовых условиях в гонке преследования, ушла на дистанцию с 27-й позиции. Залогом успеха могла стать только безукоризненная стрельба. И Даша смогла совладать с нервами настолько, что стала единственной биатлонисткой из лидирующей группы, которая отстрелялась на ноль. Вкупе с впечатляющей скоростью Домрачева сегодня была неудержима для подавляющего большинства соперниц. Впереди оказалась лишь немка Лаура Дальмайер. Но биатлонный мир отчетливо представляет, кто главный герой сегодняшней гонки. Это именно Домрачева, которая вернулась на подиум главного турнира года спустя всего четыре месяца и 11 дней после рождения дочери. С блестящей победой Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня биатлонный чемпионат мира продолжится мужским пасьютом. Обращаем ваше внимание - прямая трансляция на "Беларусь 2" начнется в 16:50. И, конечно же, с нетерпением ждем другие дисциплины с участием Домрачевой. Благодаря сегодняшнему серебру Дарья обеспечила себе место в масс-старте. Ожидается также выступление белоруски в индивидуальной гонке и эстафете.