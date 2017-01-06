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Дарья Домрачева сегодня выступит в новом сезоне на этапе кубка мира в Оберхофе
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6 Января 2017 07:09

Дарья Домрачева сегодня выступит в новом сезоне на этапе кубка мира в Оберхофе

Первая гонка после рождения дочери и долгожданное возвращение. Дарья Домрачева дебютирует в новом сезоне на этапе Кубка мира в Оберхофе. Трехкратная олимпийская чемпионка выйдет на старт спринта на 7,5 километра. Белорусская биатлонистка отправится на дистанцию под №  50. Всего в гонке примет участие  91 стреляющая лыжница. Кроме Домрачевой в спринте выступят еще три  белоруски - Надежда Писарева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич.

Прямую трансляцию из Оберхофа смотрите сегодня на телеканале "Беларусь 5". Начало в 16:05.

 

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