Спорт
6 Января 2017 07:09
Дарья Домрачева сегодня выступит в новом сезоне на этапе кубка мира в Оберхофе
Первая гонка после рождения дочери и долгожданное возвращение. Дарья Домрачева дебютирует в новом сезоне на этапе Кубка мира в Оберхофе. Трехкратная олимпийская чемпионка выйдет на старт спринта на 7,5 километра. Белорусская биатлонистка отправится на дистанцию под № 50. Всего в гонке примет участие 91 стреляющая лыжница. Кроме Домрачевой в спринте выступят еще три белоруски - Надежда Писарева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич.
Прямую трансляцию из Оберхофа смотрите сегодня на телеканале "Беларусь 5". Начало в 16:05.
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