Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

11 Марта 2017 21:03

В шаге от чуда. Дарья Домрачева доказала: не обязательно подниматься на пьедестал, чтобы заставить себя уважать. Белоруска провела отличную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

В пасьюте уже после первого огневого рубежа многие вычеркнули трехкратную олимпийскую чемпионку из числа претенденток на награды. Два промаха, и Домарчева оказывается далеко от группы лидеров. Второй рубеж - и еще один неточный выстрел. Наша лучшая биатлонистка оказывается в третьем десятке промежуточного протокола. Про Дарью многие забыли, а она блестяще отработала две оставшиеся стрельбы из положения стоя и вновь оказалась в числе претенденток на пьедестал. На последний круг белоруска уходит седьмой, а на финише едва не достает итальянку Лизу Витоцци - две секунды отставания. Обидное, но все равно очень высокое четвертое место.

Напомним, накануне в спринтерской гонке Дарья Домарчева стала третьей, уступив только норвежке Тириль Экхофф и немке Лауре Дальмайер.