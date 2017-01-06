Дарья Домрачева продолжила свое выступление на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе

7 Января 2017 21:23

Сегодня Даша продолжила свое выступление на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В гонке преследования Домрачева стала самой популярной биатлонисткой.

Пусть даже трехкратная чемпионка Сочи не попала на пьедестал, все равно пользовалась повышенным вниманием, в том числе у немецких телевизионщиков. Ее показывали при любой возможности, ведь возвращение в биатлон Домрачевой - одна из самых главных спортивных новостей всего мира. В итоговом протоколе Дарья стала 34-й, т.е. улучшила свой результат на три позиции в сравнении со спринтом. Как отмечают мои коллеги, спортивные журналисты, Даша демонстрирует хорошие результаты, сегодня она показала 7-ю скорость и уступила 20 секунд лидеру гонки. Заметно также, что прима биатлона подготовку не форсирует, и если убрать на следующем этапе в Рупольдинге небольшие недочеты в стрельбе, то даже сейчас Дарья даст фору многим. Женская половина, в том числе спортсменки, понимают, что она прошла ответственный этап в жизни, который забрал немало сил, чтобы восстановиться, нужно время. А, судя по настроению, Даша останавливаться не собирается. Так что хочется пожелать ей побед и над собой, и над соперницами.