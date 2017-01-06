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Спорт
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7 Января 2017 17:30

Дарья Домрачева поднялась на 3 строки в гонке преследования в Оберхофе

Дарья Домрачева в гонке преследования в Оберхофе сегодня финиширует 34-й. Это второй старт для трехкратной олимпийской чемпионки после рождения дочки Ксении.

 

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