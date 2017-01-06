7 Января 2017 09:11

Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич сегодня примут участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Прямую трансляцию в 16:30 начнет "Беларусь 5". Вчера трехкратная олимпийская чемпионка вернулась в биатлон. Только три месяца назад Домрачева стала мамой и в первой же гонке завоевала рейтинговые очки. 37-е место в спринте позволило спортсменке отобраться в гонку преследования. Слова поддержки Дарье направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, поздравив ее с возвращением в большой спорт.