Cтоличная молодежь готовится к полумарафону

7 Июня 2017 15:39

В течение года во время интерактивного проекта "Мой стиль жизни..." студенты университета информатики и радиоэлектроники систематически занимались спортом и придерживались здорового питания. Чтобы отслеживать свою активность, участникам раздали фитнес-браслеты. Интересно, что за день энергичные молодые люди минимум проходят 12 тысяч шагов. Самым активным вручили сертификаты тренеров.

Каждую неделю в БГУИР организуются спортивные тренировки команды для Минского полумарафона. Выйти на дистанцию в 21 километр готовятся как студенты, так и преподаватели, а это около полутысячи человек. Напомним, до забега осталось 94 дня.