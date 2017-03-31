Спорт
31 Марта 2017 15:17
Cостав мужской сборной Беларуси на матч против австрийцев остался без изменений
Владимир Волчков оставил без изменений состав мужской сборной Беларуси на матч второго круга первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Против австрийцев сыграют Илья Ивашко, Егор Герасимов, Ярослав Шило и Максим Мирный. Для последнего этот вызов в сборную станет 50-м в карьере. Команда соберется в Минске уже на следующей неделе.
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