Cостав мужской сборной Беларуси на матч против австрийцев остался без изменений

31 Марта 2017 15:17

Владимир Волчков оставил без изменений состав мужской сборной Беларуси на матч второго круга первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Против австрийцев сыграют Илья Ивашко, Егор Герасимов, Ярослав Шило и Максим Мирный. Для последнего этот вызов в сборную станет 50-м в карьере. Команда соберется в Минске уже на следующей неделе.