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Чорич Борна вдребезги разбил ракетку после поражения в матче второго круга "Роллан Гаррос"
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31 Мая 2017 19:20

Чорич Борна вдребезги разбил ракетку после поражения в матче второго круга "Роллан Гаррос"

Хорват уступил американцу Стиву Джонсону. Причем два сета отдал на тай-брейках - 2:6, 6:7, 6:3, 6:7. 

  

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