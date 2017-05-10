ЧМ по хоккею. Репортаж из Парижа

10 Мая 2017 21:17

Белорусская сборная по хоккею продолжает выступление на мировом первенстве, правда, успехами пока не радует. Три провальных матча в играх против фаворитов, сегодня был поединок со Швейцарией. И, увы, опять не удалось. Счет - 0:3. Между тем в столице нынешнего форума - Париже - мало что напоминает про хоккей. Фан-зоны нет, впрочем, как и афиш с расписанием. Не сразу можно найти и саму арену, на которой проходят ледовые баталии. Из Парижа подробности у Станислава Липского (видео).

В виднеющемся издалека зеленом холме в парижском районе Берси только подойдя ближе различишь 14-тысячную арену 81-го ЧМ по хоккею.

Вокруг и внутри спорткомплекса беспрецедентные меры безопасности, порядка тысячи работников охраны, а вместо яркой фан-зоны, к которой мы так привыкли в Минске, здесь соседние заведения ресторанного типа с одинокими болельщиками.

Белорусов перед игрой дружины Льюиса против Швейцарии немного - Молодечно и Минск представлены большинством.

В пресс-центре 70 журналистов, на стене специальный дисплей с обратным отсчетом до старта игры.

Следующую игру белорусы проведут в пятницу против хозяев турнира - французов.