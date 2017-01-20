Спорт
20 Января 2017 12:17
Четверо белорусских биатлонистов выступят в сегодняшней индивидуальной гонке в Антхольце
Четверо белорусских биатлонистов - Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Максим Воробей и Дмитрий Абашев - выступят в сегодняшней индивидуальной гонке на шестом этапе кубка мира в Антхольце. Прямая трансляция начнется в 16:05 на "Беларусь 5". А в 22:40 здесь же матч гандбольного чемпионата мира между сборными Беларуси и Венгрии. На кону - вызов команды Юрия Шевцова в плей-офф мирового первенства.
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