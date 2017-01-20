Четверо белорусских биатлонистов выступят в сегодняшней индивидуальной гонке в Антхольце

20 Января 2017 12:17

Четверо белорусских биатлонистов - Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Максим Воробей и Дмитрий Абашев - выступят в сегодняшней индивидуальной гонке на шестом этапе кубка мира в Антхольце. Прямая трансляция начнется в 16:05 на "Беларусь 5". А в 22:40 здесь же матч гандбольного чемпионата мира между сборными Беларуси и Венгрии. На кону - вызов команды Юрия Шевцова в плей-офф мирового первенства.