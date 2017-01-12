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Четверка белорусских биатлонисток вошла в топ-8 команд
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12 Января 2017 19:08

Четверка белорусских биатлонисток вошла в топ-8 команд

Сегодня в Рупольдинге на этапе Кубка мира в эстафетной гонке наша четверка вошла в топ-8 команд.

Беларусь представляли Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и впервые после возвращения в большой спорт в эстафете участвовала Дарья Домрачева. Наши девушки показали хорошую скорость. И пусть немного не повезло в стрельбе, именно на лыжне белорусские биатлонистки смогли максимально нивелировать разрыв от лидеров. Восьмое место, а стартовали 23 команды, приносит Беларуси зачетные 34 балла.

  

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