Четверка белорусских биатлонисток вошла в топ-8 команд

12 Января 2017 19:08

Сегодня в Рупольдинге на этапе Кубка мира в эстафетной гонке наша четверка вошла в топ-8 команд.

Беларусь представляли Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и впервые после возвращения в большой спорт в эстафете участвовала Дарья Домрачева. Наши девушки показали хорошую скорость. И пусть немного не повезло в стрельбе, именно на лыжне белорусские биатлонистки смогли максимально нивелировать разрыв от лидеров. Восьмое место, а стартовали 23 команды, приносит Беларуси зачетные 34 балла.