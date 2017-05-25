Чемпионат мира снова едет в Беларусь

21 Мая 2017 21:35

Мы возвращаемся к громкой спортивной и имиджевой победе нашей страны. В Минск снова приедут сильнейшие хоккейные дружины планеты.

Кто же примет чемпионат мира по хоккею 2021 года, на неделе определяли в немецком Кельне. Наша страна подавала заявку совместно с Латвией, в соперниках же фигурировала Финляндия.

И голосование вышло упорным, не хуже баталий на ледовой арене. Пришлось даже применить, что называется, дополнительное время.

Достижение, конечно, серьезное, и несколько подсластило горькую пилюлю от выступления нашей команды на нынешнем чемпионате мира. К слову, в том числе и финнам мы там уступили.

Да, приятных эмоций у болельщиков было немного. На неделе о хоккее говорили и во Дворце Независимости. Президенту предложили новую концепцию развития хоккейного клуба "Динамо-Минск". Одним из направлений является полный отказ от услуг легионеров, в том числе - в тренерском штабе. Причем случиться это может уже в ближайшем сезоне. Детально о хоккее на высшем уровне будут говорить уже совсем скоро. Но изменения уже произошли. В субботу стало известно, что Федерацию хоккея возглавил Семен Шапиро – губернатор Минской области.

А в Кельне за хоккейным конгрессом следил наш корреспондент Станислав Липский. Разумеется, волновался и переживал за белорусскую делегацию. Но не только эмоции в его репортаже.

А сразу после "Главного эфира" на "Беларусь 1” - финальный поединок чемпионата мира Канада - Швеция.

19 мая 2014-го, групповой этап чемпионата мира по хоккею, поединок Беларусь - Латвия. Важнейшая игра для обеих команд, победа одной из дружин, по сути, гарантирует выход в плей-офф планетарного форума, который принимала тогда наша страна. При потрясающей 15-тысячной поддержке "Минск-Арены" тогда белорусы победили 3:1. Тот матч болельщикам запомнился массовой дракой.

Символично, но факт: спустя ровно три года, взявшись за руки с латышами, боремся с более грозной Финляндией, но уже за пределами площадки, в битве за более престижную победу, чем на льду, - за право провести в Минске и Риге ЧМ 2021 года.

О том, как здорово белорусы справились с организацией турнира, помнят, да и, в принципе, не могут забыть как хоккеисты, так и болельщики даже сейчас. Тогда мы вместе установили рекорд посещаемости планетарных форумов, город жил хоккеем. Судьбу выбора страны - хозяйки турнира в 2021-м решали 109 делегатов конгресса ИИХФ в Кельне. Голосование проходило посредством специальной электронной системы, одним нажатием вот на такой пульт делался выбор - длилось голосование буквально три минуты.

Услышав 54:53 в пользу белорусско-латвийской заявки, не спешим радоваться. Оказывается, чтобы процесс выбора был признан легитимным, один из кандидатов должен был получить 55 голосов (т. е. абсолютное большинство). И во втором туре Беларусь и Латвия набрала необходимую сумму в 55 голосов, у оппонента было 52.

Понимая, что в момент голосования победителя определят всего пару голосов, федерация хоккея в заключительном презентационном ролике в четверг удивила всех обращением из космоса: Олег Новицкий, находясь на орбите, выступил в поддержку белорусско-латвийского тандема. Кроме того, олимпийский рекордсмен по прыжкам с шестом Сергей Бубка приехал в Кельн, чтобы заключительные три дня до момента выбора донести делегатам конгресса, что белорусы достойны провести ЧМ вновь, но уже в неолимпийский год.

Чтобы победить в пятницу, свою работу в этом направлении федерация хоккея начала в 2015-м.

Не был уверен в победе белорусов даже Владислав Третьяк.

Взять комментарии у финской делегации у нас так и не получилось, Теему Селяне и Саку Койву представляли проект оппонентов.

В день выбора страны - хозяйки ЧМ 2021 года по хоккею кельнское небо было затянуто тучами, дождь не прекращался. После поражения финской заявки представители страны Суоми посетуют: мол, небо плакало, мы с уверенностью скажем: это были слезы радости.

А уже на следующий день после выборов была назначена отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси.

Несмотря на завоевание права провести ЧМ в Минске и Риге, все же очередной невыход сборной Беларуси на Олимпийские игры в совокупности с результатами выступлений национальной команды на двух последних чемпионатах мира привел к перестановке на посту председателя федерации: Игоря Рачковского сменил Семен Шапиро.

Новому председателю еще только предстоит разобраться, в каком наследии ему досталось белорусское хоккейное хозяйство, но очевидно: Игорь Рачковский с Семеном Шапиро были и остаются товарищами.

Мы же пока наслаждаемся осознанием момента, что Беларусь и Латвия победили Финляндию, и Беларусь завоевала право вновь провести ЧМ. Действующий пятидневный безвизовый въезд в нашу страну болельщикам максимально упростит момент прибытия в Минск, а в случае, если любители хоккея захотят остаться в Беларуси на время всего планетарного форума, то купленный билет заменит визу на все 16 дней. К слову, чемпионат стартует 7 мая и завершится 23-го. Полуфиналы и финал пройдут в нашей стране.