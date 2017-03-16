Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Чемпионат мира по муай-тай в Минске пройдет с 3 по 12 мая
Спорт
RSS
Чемпионат мира по муай-тай в Минске пройдет с 3 по 12 мая
Скачать Поделиться

16 Марта 2017 12:14

Чемпионат мира по муай-тай в Минске пройдет с 3 по 12 мая

Чемпионат мира по муай-тай в Минске, который пройдет с 3 по 12 мая, соберет лучших представителей одного из самых популярных видов единоборств со всего мира и пройдет под пристальным вниманием Международного олимпийского комитета. В конце прошлого года этот вид спорта МОК признал и включил его в список претендентов в олимпийскую программу. Для белорусов же стартовал завершающий этап подготовки на статусный домашний турнир. Именно по итогам чемпионата Беларуси, который продлится до воскресенья, будет назван состав, который и выступит на мировом турнире в Минске. Ориентировочная квота для нашей страны - порядка 30 спортсменов.

Тем временем Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса подвела итоги за прошлый год. Лучшим спортсменом стал Дмитрий Валент. Лучшей спортсменкой - Алена Лешкевич.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 13.03.2017 18:54 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =