Чемпионат мира по муай-тай в Минске пройдет с 3 по 12 мая

16 Марта 2017 12:14

Чемпионат мира по муай-тай в Минске, который пройдет с 3 по 12 мая, соберет лучших представителей одного из самых популярных видов единоборств со всего мира и пройдет под пристальным вниманием Международного олимпийского комитета. В конце прошлого года этот вид спорта МОК признал и включил его в список претендентов в олимпийскую программу. Для белорусов же стартовал завершающий этап подготовки на статусный домашний турнир. Именно по итогам чемпионата Беларуси, который продлится до воскресенья, будет назван состав, который и выступит на мировом турнире в Минске. Ориентировочная квота для нашей страны - порядка 30 спортсменов.

Тем временем Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса подвела итоги за прошлый год. Лучшим спортсменом стал Дмитрий Валент. Лучшей спортсменкой - Алена Лешкевич.