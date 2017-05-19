19 Мая 2017 21:00

Поздравляем с большой международной победой Беларуси. Значимой, важной, перспективной, фантастической. Чемпионат мира по хоккею вновь приедет в Минск в 2021 году. Главная новость сегодня пришла из Кельна, где состоялось голосование конгресса Международной федерации хоккея. Упорная борьба развернулась между совместной заявкой Беларуси и Латвии и хоккейным грандом - Финляндией. В тайном голосовании понадобился даже второй тур. В итоге 55 голосов у нас против 52 у скандинавов. Это впечатляющая виктория. Не только хоккейных дипломатов - всей страны. Спортивный мир давно знает, как почитают игру на льду в Беларуси. С каким вниманием относятся к ней на государственном уровне. Иностранцы, которые побывали на дебютном для Беларуси чемпионате мира в 2014, своими глазами увидели невероятный ажиотаж. По-видимому, еще свежи воспоминания от фееричного турнира и у делегатов конгресса, которые большинством голосов сегодня отдали Минску и Риге право совместно принять чемпионат. Напомним, наша столица в 2014 установила рекорд по посещаемости подобных форумов. Уже известно, что главные матчи турнира, топовые поединки - полуфиналы и финал - пройдут именно у нас. Планируется, что в белорусской столице для международного хоккейного праздника будет задействована 15-тысячная "Минск-Арена". И здесь важно отметить - вся инфраструктура для спортивного форума полностью готова. Масштабных затрат вкладывать не придется. Как и в 2014, Беларусь (кроме удачного выступления на льду) рассчитывает получить и экономический эффект от форума благодаря массовому посещению нашей страны любителями хоккея со всего мира. В Кельне работает мой коллега Станислав Липский. Далее все подробности большой международной победы.

Услышав эту фразу от Президента международной федерации хоккея Рене Фазеля, белорусские журналисты начали радоваться успеху нашей заявки, однако было еще рано, потому что после первого тура голосования белорусско-латвийская заявка завоевала 54 голоса, у Финляндии было 53. В такой ситуации назначается второй тур. Во втором туре мы 55 на 52 победили. Именно 55 нужно было набрать голосов, чтобы провести ЧМ 2021 года в Риге и в Минске.

И вот только после этих слов облегченно можно было вздохнуть. Сергея Гончарова, белорусского члена совета ИИХФ, сразу же поздравили представители Польши и Венгрии. Игорь Рачковский поблагодарил за честную борьбу представителей финской заявки.

Провести чемпионат мира по хоккею в неолимпийский год - это верх престижа, а учитывая отсутствие нхловцев на Олимпиаде, уже можно надеяться, что в Минск приедут сильнейшие игроки планеты. Подобного, разумеется, мы бы не добились, если бы не работа во всем направлениям. Представители федерации посетили более двадцати стран, начиная от балканских и заканчивая Японией. Цель этих визитов - предложение помочь развивать в государствах хоккей. Разумеется, от нашей помощь никто не отказался.

За кого голосовал Владислав Третьяк - президент Федерации хоккея России - не признался, но удивился, что мы победили.

Последние три дня накануне голосования вместе с белорусской делегацией в Кельне провел и Сергей Бубка - рекордсмен мира в прыжках с шестом. Почетный член Международного олимпийского комитета изменил свои планы, чтобы поддержать нас, его авторитетное мнение также повлияло на членов конгресса.

Пятидневный безвизовый въезд в Беларусь упростит болельщикам посещение матчей турнира. В случае если билеты у фанатов хоккея приобретены будут на все 16 дней, то наличие квитков, как и в 2014, решит проблему безвизового въезда. Подобное обещает организовать и латвийская сторона. "Страсть. Без границ!" - слоган чемпионата в Минске и Риге.

После оглашения результатов голосования на финской делегации не было лица, мы с трудом смогли снять эти кадры. В 21 веке финны трижды принимали планетарный форум, но на этот раз одержать победу не получилось - сегодня праздник на белорусской улице. Радуется и Латвия. Напомним, так как именно наши западные соседи присоединились к нашей заявке, в Риге пройдут только два четвертьфинала. Все остальные игры плей-офф - полуфиналы и финал - примет "Минск-Арена".