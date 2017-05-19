Чемпионат мира по хоккею вернется в Минск в 2021 году

Спорт
20 Мая 2017 09:02
Чемпионат мира по хоккею вернется в Минск в 2021 годуВчера, напомним, в споре за турнир белорусско-латвийская заявка обошла финскую. Преимущество Минска и Риги составило всего три голоса. Игры, которые пройдут в нашей стране, примет "Минск-Арена". В столице Беларуси пройдут и главные встречи турнира - полуфиналы и финалы. Ожидается, что и болельщиков в 2021 году будет больше, чем в 2014. Своеобразной визой послужит билет на хоккей.
Чемпионат мира по хоккею в Беларуси и Латвии станет юбилейным, 85-м. Между тем сегодня на 81-м планетарном первенстве определятся финалисты. В 16:15 на "Беларусь 5" прямая трансляция полуфинала Россия - Канада, а скандинавское дерби Швеция - Финляндия начнется в 20:15 на "Беларусь 2".
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