Чемпионат мира по хоккею стартует для нашей сборной 5 мая

28 Апреля 2017 21:32

Сборная Беларуси по хоккею сегодня отправилась в Бордо, где наша команда и продолжит подготовку к чемпионату мира. Напомню, для дружины Дэйва Льюиса он стартует 5 мая матчем против Финляндии. Накануне же, в поддержку совместной белорусско-латвийской заявки за право принять мировое первенство в 2021 году федерация провела очередную пиар-акцию, а Дэйв Льюис дал пресс-конференцию.

Последние новости - у Станислава Липского. Два поражения в недавних товарищеских играх от Швеции с общей разницей минус 7 только подчеркнули слабые места сборной Беларуси: в обороне против мастеровитых хоккеистов выглядим неубедительно. А ведь на чемпионате мира калибр соперников будет как минимум аналогичным. В этой ситуации спрос с ведущих игроков особый.

Уверен в этом и Дэйв Льюис, непонятно по какой причине отцепивший от состава одного из лучших игроков сезона - Андрея Степанова. На заключительной пресс-конференции перед вылетом во Францию канадец такому решению пояснений не дает, но при этом делает громкое заявление.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: "Этот состав лучший из тех, что я выводил на чемпионат мира. Общая цель турнира не изменилась с того момента, как я возглавил сборную Беларуси: на чемпионат едем бороться за медали. Если не ставить высоких задач, невозможно достичь большего, но, если неуклонно стремиться к высокой цели, рано или поздно ее достигнешь. Безусловно, в нашем случае это произойдет не сегодня и не завтра - наш путь тернист".

Как и непроста задача нашей страны - завоевать право в 2021-м совместно с Латвией провести в Минске и Риге чемпионат мира. В поддержку заявки федерация организовала встречу с болельщиками и автограф-сессию с хоккеистами.

На чемпионате мира сборная стартует 5 мая поединком против Финляндии, следом белорусов проэкзаменуют чехи и канадцы, завершим же групповой этап 16 мая матчем против Норвегии. Все игры пройдут в Париже.

Кроме этого, одной из главных задач, которая сегодня стоит перед Дэйвом Льюисом, - найти четверых лишних. На чемпионате мира выступят 23 хоккеиста, в сборной пока 27 игроков.

Окончательное решение будет принято после спаррингов в Бордо в воскресенье и понедельник против сборной Франции, куда национальная команда отправилась уже сегодня.