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19 Мая 2017 13:50

Чемпионат мира по хоккею - 2021 пройдет в Беларуси и Латвии

Напомним, претендентов было двое: белорусско-латвийский тандем и Финляндия. По результатам голосования (а оно проводилось дважды), заявка Беларуси и Латвии при повторном голосовании набрала 55 голосов, Финляндии - 52.   

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