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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 8 мая
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8 Мая 2017 10:15

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 8 мая

17:10 Беларусь - Канада. Прямая трансляция.

21:10  США - Швеция. Прямая трансляция.

17:10 Германия- Россия. Прямая трансляция.
21:10 Финляндия - Чехия. Прямая трансляция.
  

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