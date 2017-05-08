Спорт
8 Мая 2017 10:15
Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 8 мая
17:10 Беларусь - Канада. Прямая трансляция.
21:10 США - Швеция. Прямая трансляция.
17:10 Германия- Россия. Прямая трансляция.
21:10 Финляндия - Чехия. Прямая трансляция.
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