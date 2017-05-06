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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 6 мая
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6 Мая 2017 10:15

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 6 мая

17:10 Беларусь - Чехия. Прямая трансляция.

13:10 Швейцария - Словения. Прямая трансляция.
21:10  Норвегия - Франция. Прямая трансляция.

13:10 Латвия - Дания. Прямая трансляция.
17:10 Словакия - Италия. Прямая трансляция.
21:10 Германия - Швеция. Прямая трансляция.
  

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