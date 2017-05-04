Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 5 мая
Спорт
RSS
Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 5 мая
Скачать Поделиться

5 Мая 2017 09:40

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 5 мая

17:10 Финляндия - Беларусь. Прямая трансляция.

21:10  Чехия - Канада. Прямая трансляция.

17:10 Швеция - Россия. Прямая трансляция.

21:10 США - Германия. Прямая трансляция.
 

Другие новости

Беларусь - Польша, 32:23 Беларусь - Польшча, 32:23 05.05.2017 15:15 / Спорт Беларусь - Польша, 32:23

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =