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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 18 мая
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18 Мая 2017 10:30

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 18 мая

17:10 США - Финляндия. Прямая трансляция.
21:10 Канада - Германия. Прямая трансляция.

17:10 Россия - Чехия. Прямая трансляция.
21:10 Швейцария - Швеция. Прямая трансляция.
  

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