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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 16 мая
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16 Мая 2017 09:30

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 16 мая

13:10 Беларусь - Норвегия. Прямая трансляция.

17:10 Чехия - Швейцария. Прямая трансляция.
21:10 Канада - Финляндия. Прямая трансляция.

13:10 Швеция - Словакия. Прямая трансляция.
17:10 Россия - США. Прямая трансляция.
21:10 Германия - Латвия. Прямая трансляция.
  

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