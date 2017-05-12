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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 14 мая
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14 Мая 2017 10:20

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 14 мая

17:10 Франция - Чехия. Прямая трансляция.
21:10 Дания - Швеция. Прямая трансляция.

17:10 Словакия - США. Прямая трансляция.
21:10 Швейцария - Финляндия. Прямая трансляция.
  

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