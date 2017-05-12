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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 13 мая
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13 Мая 2017 10:15

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 13 мая

17:10 Словения - Беларусь. Прямая трансляция.

13:10 Норвегия - Финляндия. Прямая трансляция.

13:10 Латвия - США. Прямая трансляция.
17:10 Россия - Словакия. Прямая трансляция.
21:10 Канада - Швейцария. Прямая трансляция.
23:40 Италия - Германия.
  

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