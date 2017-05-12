Спорт
13 Мая 2017 10:15
Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 13 мая
17:10 Словения - Беларусь. Прямая трансляция.
13:10 Норвегия - Финляндия. Прямая трансляция.
13:10 Латвия - США. Прямая трансляция.
17:10 Россия - Словакия. Прямая трансляция.
21:10 Канада - Швейцария. Прямая трансляция.
23:40 Италия - Германия.
Другие новости
13.05.2017 09:13 / Спорт Пятое поражение подряд
12.05.2017 19:08 / Спорт Турнир памяти Семена Халипского пройдет в Минске с 23 по 25 мая
12.05.2017 19:07 / Спорт Белорусские спортсмены триумфально завершают чемпионат мира по муай-тай
12.05.2017 19:00 / Спорт Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов впервые прибыла в Минск
12.05.2017 15:17 / Спорт Плюс три медали
12.05.2017 10:10 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 12 мая
12.05.2017 08:06 / Спорт На чемпионате мира по муай-тай сегодня пройдут финальные бои
12.05.2017 07:14 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею сегодня сыграет с французами
11.05.2017 19:07 / Спорт Белорусское дерби на теннисном турнире АТР челленджера в Узбекистане
11.05.2017 19:06 / Спорт Объединенный хоккейный чемпионат Беларуси и Украины возможен
11.05.2017 15:26 / Спорт Лаланд тащит как может, но он не железный
11.05.2017 15:22 / Спорт БАТЭ останется лидером по окончании 7 тура
11.05.2017 10:15 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 11 мая
11.05.2017 07:17 / Спорт Предпоследний день на чемпионате мира по муай-тай в Минске
10.05.2017 21:17 / Спорт ЧМ по хоккею. Репортаж из Парижа
10.05.2017 19:11 / Спорт "Атлетико" - "Реал" прямая трансляция в 21:40 на "Беларусь 2"
10.05.2017 19:10 / Спорт Бывший главный тренер хоккейного клуба "Шахтер Солигорск" Андрей Гусов возглавил польский "Тыхи"
10.05.2017 19:09 / Спорт На чемпионате мира по муай-тай стартовали полуфиналы
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия