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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 12 мая
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12 Мая 2017 10:10

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 12 мая

21:10 Франция - Беларусь. Прямая трансляция.

17:10 Швеция - Италия. Прямая трансляция.

17:10 Чехия - Словения. Прямая трансляция.
21:10 Дания - Германия. Прямая трансляция.
23:55 Словакия - Германия.
  

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