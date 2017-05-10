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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 11 мая
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11 Мая 2017 10:15

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 11 мая

17:10 Чехия - Норвегия. Прямая трансляция.

17:10 Россия - Дания. Прямая трансляция.
21:10 Швеция - Латвия. Прямая трансляция.
  

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