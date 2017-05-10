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Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 10 мая
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10 Мая 2017 10:45

Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 10 мая

17:10 Швейцария - Беларусь. Прямая трансляция.

17:10 США - Италия. Прямая трансляция.
21:10 Финляндия - Словения. Прямая трансляция.
23:55 Словакия - Германия.
  

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