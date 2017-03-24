Чемпионат мира по футболу - 2018. Швеция - Беларусь. Прямое включение

25 Марта 2017 21:37

Сборная Беларуси по футболу в эти минуты упорно пытается отобрать очки у грозной Швеции. Матч квалификации к чемпионату мира - 2018 принимает "Френдс Арена".

Напомню, для главного тренера Игоря Криушенко это противостояние дебютное. Букмекеры отдали предпочтение скандинавам - шесть к одному. Для белорусской команды это последняя реальная возможность остаться в борьбе за путевки на чемпионат мира. Перед поездкой в Стокгольм белорусы занимали предпоследнее место с двумя баллами, у второй и третьей команд - это сборные Нидерландов и Швеции - по 7 очков. Сейчас идет второй тайм, телеканал "Беларусь 2" ведет прямую трансляцию. Швеция выигрывает 2:0.