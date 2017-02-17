Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене белорусы завершили с одной наградой

20 Февраля 2017 12:17

В итоговом протоколе наша сборная делит 7 место с Украиной. Напомним, серебро в гонке преследования завоевала Дарья Домрачева. Накануне в женском масс-старте либер белорусской команды финишировала на 19-ой, Скардино - 16-ой. Победила немка Лаура Дальмайер. В масс-старте у мужчин не было равных Симону Шемпу из Германии.