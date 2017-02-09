Чемпионат мира по биатлону стартовал в австрийском Хохфильцене

10 Февраля 2017 09:14

Для спортсменов эти дни судьбоносные - они определяют успешность выступления каждого в сезоне, ведь уже следующий год ознаменован Олимпиадой в Южной Корее. Среди главных героев и Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка стремительно набирает форму. И очень надеемся, что именно Хохфильцен станет знаковым для возвращения одной из самых титулованных спортсменок в истории. О результатах первого дня - Андрей Козлов.

10 декабря 2011 года в австрийском Хохфильцене Дарья Домрачева поднимается на наивысшую ступень пьедестала этапа Кубка мира.

На самом финише гонки преследования будущая прима биатлона обходит и россиянку Ольгу Зайцеву, и немку Магдалену Нойнер, кажется, непобедимую. И это впереди у Дарьи три олимпийских золота Сочи, победа в Кубке мира. А тогда это было лишь пятое первое место в карьере.

Спустя более пяти лет австрийский Хохфильцен призван стать местом возвращения Дарьи Домрачевой в биатлон.

Да, позади у белоруски участие в трех этапах сезона - Рупольдинг, Оберхоф и Антхольц. Но все понимают, что главные биатлонные соревнования в этом предолимпийском сезоне - чемпионат мира, который как раз пройдет в Хохфильцене.

Дарья Домрачева, трехкратная олимпийская чемпионка, биатлонистка сборной Беларуси: "Всей целью этого сезона я себе обозначила влиться во всю эту соревновательную атмосферу, дать организму прочувствовать борьбу, ну и о каких-то результатах не думала и не думаю сейчас".

О своих планах Дарья Домрачева говорила осторожно, но с каждой гонкой результаты росли. В некоторых из них она была в топе по показателю скорости по дистанции. Аппетит, что называется, приходит во время еды.

Итальянский Антхольц стал последним местом, где сборная Беларуси пробовала свои силы перед ключевым стартом сезона. И даже в отеле, где предполагается отдых, наши девушки продолжали тренироваться. Именно стрельба - сегодня наш главный резерв. Даже в сравнении с прошлым сезоном у подавляющего большинства биатлонистов результаты в этом упражнении упали.

Ирина Кривко, биатлонистка сборной Беларуси: "По итогам этапов Кубка мира я понимаю, что все возможно, если складывается стрельба, если хорошо готовы лыжи, хорошее самочувствие, то можно показывать хорошие результаты".

Чемпионат мира растянется на 11 дней. Первая индивидуальная состоится завтра - это женский спринт. 17 и 18 февраля запланированы эстафетные гонки. А завершится соревновательная программа в Хохфильцене масс-стартами, 19 февраля. Все гонки будут показаны в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".

Уже сегодня смешанная эстафета открывала программу австрийского чемпионата мира. Дарью Домрачеву тренерский штаб решил поберечь. На дистанцию вышли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Белорусы занимают 22 место.

Смешаная эстафета не стала, да и не могла стать нашим приоритетом в Австрии. А вот завтра женщины побегут спринт - и это будет очень интересно.

Но все результаты гонки затмил вот этот эпизод. И не один. Лидер современного биатлона Мартен Фуркад вот так совершенно некорректно поступает по отношению к российскому биатлонисту Александру Логинову, который уже отбыл дисквалификацию за применение допинга, но все равно слышал постоянные упреки в свой адрес от Фуркада. И француз подрезал Логинова с лыжни, который потом упал.

А уже во время награждения режиссеры убрали телекамеры от момента, когда французы и россияне жали друг другу руки. Но видно, что ни Логинов, ни Антон Шипулин до Фуркада не дошли.

А ведь чемпионат мира только начался.