Спорт
4 Марта 2017 15:06
Чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях
Кристина Цимановская квалифицировалась в полуфинал бега на 60 метров чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. В своем предварительном забеге спортсменка показала результат 7,42 секунды. Продолжает борьбу за медали Михаил Абрамчук. В финал наш толкатель ядра квалифицировался с лучшим результатом сезона - 19 метров 99 сантиметров. Алексей Ничипар завершил свое выступление с 21-м результатом.
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