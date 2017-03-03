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Чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях
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4 Марта 2017 15:06

Чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях

Кристина Цимановская квалифицировалась в полуфинал бега на 60 метров чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. В своем предварительном забеге спортсменка показала результат 7,42 секунды. Продолжает борьбу за медали Михаил Абрамчук. В финал наш толкатель ядра квалифицировался с лучшим результатом сезона - 19 метров 99 сантиметров. Алексей Ничипар завершил свое выступление с 21-м результатом.

  

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