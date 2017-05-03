Чемпионат Европы по борьбе сегодня принесет белорусам первую медаль

3 Мая 2017 15:06

Минимум серебро, но с настроем на золото. Ванесса Колодинская сегодня вечером откроет счет белорусским медалям на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Сербии. В вечерней сессии белоруска в весовой категории до 53 килограммов будет бороться за золото с россиянкой Натальей Малышевой. Остаются шансы на бронзу у Александра Гуштына в весовой категории до 97 килограммов и Виктора Середы, который выступает в весе до 56 килограммов. Оба борца пробились в утешительные раунды.