Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Чемпионат Беларуси по футболу - 2017 в Высшей лиге стартует 1 апреля
Спорт
RSS
Чемпионат Беларуси по футболу - 2017 в Высшей лиге стартует 1 апреля
Скачать Поделиться

20 Января 2017 19:25

Чемпионат Беларуси по футболу - 2017 в Высшей лиге стартует 1 апреля

Чемпионат Беларуси по футболу - 2017 в Высшей лиге стартует 1 апреля, а завершится 26 ноября. На заседании исполкома АБФФ утвержден календарь сезона. Матч за суперкубок между БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" намечен на 11 марта. По итогам чемпионата две худшие команды покинут элиту.  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =