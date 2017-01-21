20 Января 2017 19:25

Чемпионат Беларуси по футболу - 2017 в Высшей лиге стартует 1 апреля, а завершится 26 ноября. На заседании исполкома АБФФ утвержден календарь сезона. Матч за суперкубок между БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" намечен на 11 марта. По итогам чемпионата две худшие команды покинут элиту.