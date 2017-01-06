Cегодня будет вынесено решение по делу о дисквалификации мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

6 Января 2017 15:02

Белорусский спорт в ожидании новостей из Лозанны: именно здесь и сегодня спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу о дисквалификации мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Напомним, в июле наша команда получила годичную дисквалификацию, из-за чего пропустила Олимпиаду в Рио. Причиной называлось употребление запрещенного мельдония белорусскими атлетами, хотя доказательств предъявлено не было ни тогда, ни уже во время судебного разбирательства в начале ноября. Мы следим за новостями из Швейцарии.