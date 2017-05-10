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Бывший главный тренер хоккейного клуба "Шахтер Солигорск" Андрей Гусов возглавил польский "Тыхи"
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10 Мая 2017 19:10

Бывший главный тренер хоккейного клуба "Шахтер Солигорск" Андрей Гусов возглавил польский "Тыхи"

Соглашение заключено на один год. В случае победы клуба в чемпионате контракт будет продлен. Отметим, Андрей Гусов хорошо знаком с польским хоккеем, за свою игровую карьеру провел несколько сезонов в Высшей лиге этой страны.
  

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