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Бюджет ХК "Динамо-Минск" в десятом сезоне КХЛ будет меньше
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27 Апреля 2017 19:19

Бюджет ХК "Динамо-Минск" в десятом сезоне КХЛ будет меньше

Бюджет хоккейного клуба "Динамо-Минск" в десятом сезоне КХЛ будет меньше по сравнению с предыдущим. Об этом заявил гендиректор команды Анатолий Курилец. Сейчас ведется селекционная работа. Пока контракты имеют 9 игроков. Из них 2 легионера — нападающие Мэтт Эллисон и Роб Клинкхаммер.

Легионерская схема на сезон остается прежней - "6+1". Однако если потребуется для достижения результата, руководство готово рассмотреть вариант увеличения лимита.

  

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