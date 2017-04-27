Бюджет ХК "Динамо-Минск" в десятом сезоне КХЛ будет меньше

27 Апреля 2017 19:19

Бюджет хоккейного клуба "Динамо-Минск" в десятом сезоне КХЛ будет меньше по сравнению с предыдущим. Об этом заявил гендиректор команды Анатолий Курилец. Сейчас ведется селекционная работа. Пока контракты имеют 9 игроков. Из них 2 легионера — нападающие Мэтт Эллисон и Роб Клинкхаммер.

Легионерская схема на сезон остается прежней - "6+1". Однако если потребуется для достижения результата, руководство готово рассмотреть вариант увеличения лимита.