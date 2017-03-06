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Бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике завоевал Павел Селиверстов
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6 Марта 2017 07:02

Бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике завоевал Павел Селиверстов

В финальный день соревнований  белорусский прыгун в высоту  взял планку в 2 метра 27 сантиметров.  Напомним, первенство континента  принесло в копилку нашей сборной  три медали. Ранее в толкании ядра Юлия Леонтюк  завоевала бронзу. А Алина Талай в беге с барьерами на 60 метров - серебро.

  

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