Бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике завоевал Павел Селиверстов

6 Марта 2017 07:02

В финальный день соревнований белорусский прыгун в высоту взял планку в 2 метра 27 сантиметров . Напомним, первенство континента принесло в копилку нашей сборной три медали. Ранее в толкании ядра Юлия Леонтюк завоевала бронзу. А Алина Талай в беге с барьерами на 60 метров - серебро.