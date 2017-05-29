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Брестское "Динамо" - обладатель Кубка Беларуси по футболу
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29 Мая 2017 12:12

Брестское "Динамо" - обладатель Кубка Беларуси по футболу

В воскресенье в Гродно команда Владимира Журавля сыграла вничью с солигорским "Шахтером" 1:1. Дополнительное время обошлось без голов, и все решалось в серии пенальти. Серия затянулась до 10 ударов каждой из команд. И лишь заключительный подход "горняков" был неточным. Кубок, а вместе с ним и путевку в Лигу Европы, берет брестское "Динамо".

  

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