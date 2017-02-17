18 Февраля 2017 12:15

В стартовом матче 19-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу брестский "Аматар" крупно уступил минской "Столице" 1:7. После победы "айтишники" сравнялись по количеству набранных баллов с гомельским ВРЗ: команды с 46-ю очками делят первое место. Уйти в отрыв гомельский клуб сможет сегодня. В 15:30 встреча против "Дорожника". "Аматар" в турнирной таблице на 14-й строчке.