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Бой столетия может пройти уже 26 августа в Лас-Вегасе
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15 Июня 2017 09:09

Бой столетия может пройти уже 26 августа в Лас-Вегасе

Бой столетия может пройти уже 26 августа. Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвэзер будет драться с чемпионом UFC Конором МакГрегором в боксерском поединке в среднем весе в Лас-Вегасе. Дату и анонс боя американец выложил в своем Instagram и Twitter, с сообщением: "Это официально". Между тем ирландский чемпион сказал о том, что борьба за бой еще идет. Сообщается, что каждый из соперников может заработать по $100 млн.   

  

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