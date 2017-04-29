Спорт
1 Мая 2017 12:17
Борисовское БАТЭ на первом месте в турнирной таблице
Победа над солигорским "Шахтером" в пятом туре чемпионата Беларуси по футболу выводит борисовское БАТЭ на первое место в турнирной таблице. Борисовчане вырвали викторию у "горняков" во втором тайме, отличился Виталий Родионов 1:0.
"Динамо-Минск" неожиданно уступает на выезде "Городее", первое поражение в сезоне терпит "Гомель", первую победу празднует брестское "Динамо". У БАТЭ 11 очков, по 10 баллов у "Днепра", "Слуцка" и "Шахтера".
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